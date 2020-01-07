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07.01.2020

İstanbul'da fırtına ve yağışın bilançosu ağır oldu! 108 çatı uçtu 128 ağaç devrildi...

İstanbul'da 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmurun bilançosu belli oldu. Olumsuz hava koşulları nedeni ile 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü. Olaylar nedeniyle 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

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