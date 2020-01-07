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Son dakika: Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
TEM'DE FECİ KAZA! TRAFİK DURDU

Son dakika haberi: Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor...

Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor...

AYRINTILAR GELİYOR...

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - VİDEO

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