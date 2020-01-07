TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da TIR şoförü Ali K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi Füsun Akırmak'ı, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kadın toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün sabaha karşı Ali K.'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Fırat Caddesi üzerindeki evinde meydana geldi. Ali K., 5 yıldır birlikte olduğu sevgili Füsun Akırmak ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

15 KEZ BIÇAKLADI

Ali K., alkolün de etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı. Ali K, daha sonra polise haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen polis ekibi Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Füsun Akırmak'ın öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Akırmak'ın cesedi, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Daha sonra da Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.