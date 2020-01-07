07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
VAHŞET! 15 KEZ BIÇAKLADI

'da TIR şoförü Ali K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi 'ı, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kadın toprağa verilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün sabaha karşı Ali K.'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Fırat Caddesi üzerindeki evinde meydana geldi. Ali K., 5 yıldır birlikte olduğu sevgili ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

15 KEZ BIÇAKLADI

Ali K., alkolün de etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla Füsun Akırmak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı. Ali K, daha sonra polise haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen polis ekibi Ali K.'yi gözaltına alırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Füsun Akırmak'ın öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Akırmak'ın cesedi, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Daha sonra da Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN