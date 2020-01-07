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07.01.2020
Fırtına sırasında elektrik direği aracın üzerine devrildi
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş yolunda şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik direkleri devrildi. Devrilen elektrik direklerinden biri park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kablolar yerlerde tehlike oluştururken bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak trafiği tek şeritten sağladı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle yaşanan kazada yaralanan olmaması sevindirdi.
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