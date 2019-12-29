Kars’ta korkutan deprem
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AA
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3 OLARAK DUYURDU
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2019
GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) https://t.co/vqQBjZoIcX
29.12.2019, 14:20:06 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
DETAYLAR GELİYOR...
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