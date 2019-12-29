Kars’ta korkutan deprem

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AA

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3 OLARAK DUYURDU

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