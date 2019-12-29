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Kars’ta korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
KARS’TA KORKUTAN DEPREM

’ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

'ın Sarıkamış ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.20'de merkez üssü Sarıkamış olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AA

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3 OLARAK DUYURDU

DETAYLAR GELİYOR...

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