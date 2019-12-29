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Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için ‘turuncu’ uyarı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN ‘TURUNCU’ UYARI

Son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü için ‘turuncu’ uyarı vererek Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Genel Müdürlüğü tarafından için 'turuncu' uyarı verildi. Yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.
Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için flaş kar ve yağmur uyarısı SON DAKİKA: METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN FLAŞ KAR VE YAĞMUR UYARISI

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