İDO ve BUDO'da birçok sefer iptal edildi
İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'da birçok deniz seferinin iptal edildiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve fırtına uyarılarını yinelemesi üzerine çok sayıda seferin iptal edildiği belirtildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yarın yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen şeferler şu şekilde;
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi,
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde;
saat 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
saat 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
saat 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,
saat 14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
saat 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,
saat 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,
saat 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi...
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