Son dakika: Elazığ'da 4,9 ve 3.8 şiddetinde peş peşe depremler

Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 10.02 sularında Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. 4,9 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonda 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İl genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 10.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi.

ÇEVRE İLLER SALLANDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10:02'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre, DHA Muhabiri Mücahit Yolcu ise depremle ilgili şu bilgileri verdi: Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli'de de şiddetini hissettirdiğini söyleyebiliriz.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Ekiplerin Sivrice ilçesinde araştırma yaptıklarını ve AFAD ekiplerinin bölgeye yönlendirdiğini biliyoruz. Şu an için can kaybı ve yaralanma söz konusu değil.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Saat 10.02'deki 4,9 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika sonda 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem haberlerinden sonra okulların boşaltıldığı bilgisi geldi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı, Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı. Ayrıca, deprem nedeni ile il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

4 ARTÇI DEPREM

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7 ve saat 10.23'te 3.5 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu.

ELAZIĞ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün ekipleri sevk ettik. AFAD, Kızılay, Jandarma sahadalar. Hiçbir olumsuzluk yok çok şükür. Daha önce 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bazı hasarlar olmuştu. Muhtarlarla arkadaşlarımız irtibat halinde, ben de bölgeye geçiyorum.

Bu tür depremlerden sonra her zaman artçılar olur. Vatandaşımız sakin olsun. Bütün ekiplerimizi yönlendirdik, köylere geçiyorlar. Merkezde bir sıkıntımız yok. Bütün tedbirleri aldık, gelişmeleri takip ediyoruz."