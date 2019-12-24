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Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi 'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan , "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında Ruh ve 'ne sevk edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karş��sına çıkan cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

CEZAEVİ ARACIYLA ELAZIĞ'A GÖTÜRÜLDÜ

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Ruh ve 'ne sevk edildi.

Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

Vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in sön sözünü ablası mahkemede söyledi: Abla bıçaklandım VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN CEREN ÖZDEMİR'İN SÖN SÖZÜNÜ ABLASI MAHKEMEDE SÖYLEDİ: ABLA BIÇAKLANDIM

- OLAY

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi , 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yargılanmasına bugün başlandı! İşte İlk ifadeleri... CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ'UN YARGILANMASINA BUGÜN BAŞLANDI! İŞTE İLK İFADELERİ...

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