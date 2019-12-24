Liseli Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen lise öğrencisi Berhan Tamalan’ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaşanmıştı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan Berhan Tamalan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıkmıştı.