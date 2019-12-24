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Liseli Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
LİSELİ BERHAN'I BIÇAKLAMIŞTI! FLAŞ GELİŞME

İstanbul Bakırköy’de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen lise öğrencisi ’ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yakınlarında yaşanmıştı. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 'nde öğrenci olan ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunda dansçı olan (17), iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıkmıştı.

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