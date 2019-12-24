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İzmir'de vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
2019 YILINDA BU DA OLDU! VATANDAŞI BU HALE DÜŞÜRDÜLER

'de yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. Vatandaşlar yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

'de 3 günlük su kesintisinin ardından mağdur olan vatandaşlar çözümü çatıdan akan yağmur sularında bulundu. , ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı. Bu görüntüler sosyal medyada da günün konusu oldu.

İzmir'de vatandaşlar yağmur suyuna muhtaç |Video İZMİR'DE VATANDAŞLAR YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ |VİDEO

3 GÜNLÜK SU SIKINTISI

Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı.

YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ KALDILAR

İzmirliler, ellerine aldığı şişelerle çatıdan akan yağmur suyunu biriktirmeye çalıştı. Susuz kalmaktansa yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan İzmirlilerin hali, izleyenleri düşündürdü.

TANKERLERLE SU TAŞIMAYA BAŞLADILAR

Altyapı sistemini yıllardır iyileştiremeyen 'li belediye vatandaşlardan gelen tepki üzerine mahalleye tankerle su gönderdi.

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