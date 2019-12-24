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Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
SELE KAPILAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ KURTARILDI

'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika: Adana'da sele kapılan otomobildeki kayıp iki kişi kurtarıldı SON DAKİKA: ADANA'DA SELE KAPILAN OTOMOBİLDEKİ KAYIP İKİ KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı. Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

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