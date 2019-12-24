Trabzon'da bir yangın haberi daha | Karadeniz'deki yangınlarda son durum
Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı. Giresun merkez ve 7 ilçede meydana gelen 15 örtü yangınından da 14'ünün söndürüldüğü, birinin ise devam ettiği bildirildi.
Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.
Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.
GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Giresun merkez ve 7 ilçede meydana gelen 15 örtü yangınından 14'ünün söndürüldüğü, birinin ise devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez, Bulancak, Espiye, Yağlıdere, Piraziz, Eynesil ve Tirebolu ilçelerindeki 15 bölgede örtü yangınlarının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, yangınlara 114 personel, 41 araç ve vatandaşların da katkılarıyla anında müdahale edildiği vurgulanarak, "Çıkan yangınlardan 55,1 hektar alan etkilenmiştir. Yangınlar ağırlıkla örtü yangını şeklinde olup köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde 15 hektarlık alanda çıkan örtü yangınıyla ilgili bölgede incelemede bulundu.
İDARİ İŞLEM UYGULANACAK
Sarıfakıoğulları, Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın ve Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer'den yangınların çıkış nedeni ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları ile beraber anız yakılması sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu itibarla anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın, çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilçe tarım ve orman müdürlüğüne, jandarma karakol komutanlığına veya ilçe emniyet amirliğine bildirerek, gerekli resmi tespitlerin yapılmasını sağlamaları büyük önem arz etmektedir.
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