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24.12.2019

Son dakika: Adana'da sele kapılan otomobildeki kayıp iki kişi kurtarıldı

Son dakika haberi... Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde içerisinde 4 kişi bulanan otomobil selde sürüklenmişti. Otomobildeki 2 kişi kaybolmuş AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Kayıp 2 kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.

Bölgeye sevk edilen ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.

Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.

Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. AA

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