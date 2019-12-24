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24.12.2019
Son dakika: Adana'da sele kapılan otomobildeki kayıp iki kişi kurtarıldı
Son dakika haberi... Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde içerisinde 4 kişi bulanan otomobil selde sürüklenmişti. Otomobildeki 2 kişi kaybolmuş AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Kayıp 2 kişi polis ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.
Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.
Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. AA
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