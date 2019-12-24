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Ordu’da fırtına nedeniyle iniş yapamayan uçakta panik anları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
UÇAKTA PANİK ANLARI! ERKES KUSMAYA BAŞLADI

’daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul’dan Ordu’ya gelen ve fırtına nedeniyle 2 kez pisti pas geçen uçak güçlükle inebilirken uçakta korku dolu anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda bir vatandaşın "herkes kusuyor, nefes alınamıyor" dediği duyuluyor.

'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Saat 20.10'da 'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Havalimanı'na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgarın etkisiyle sallandı.

Ordu’da fırtına nedeniyle iniş yapamayan uçakta panik anları ORDU’DA FIRTINA NEDENİYLE İNİŞ YAPAMAYAN UÇAKTA PANİK ANLARI

PİSTİ 2 SEFER PAS GEÇTİ

Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor. Videoda bir vatandaşın "herkes kusuyor, nefes alınamıyor" dediği duyuluyor.Ordu'da fırtına nedeniyle iniş yapamayan uçakta panik anları

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