Son dakika: Adana'da yarın (25 Aralık 2019) eğitime ara verildi | Hangi ilçelerde okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
Son dakika haberi... Adana'da şiddetli yağış etkili oluyor. Kentte bugün okullar tatil edilmişti öğrenciler ve veliler "Adana'da okullar yarın tatil edildi mi? Adana'da bugün okullar tatil mi? sorularına yanıt arıyordu. O sorular yanıt Adana Valiliğinden geldi. Okulların yarın (25 Aralık 2019 Çarşamba) günü de tatil edildiği duyuruldu. Peki Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi. Yanıtı haberimizde...
Son dakika haberi; Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, kentte etkili olan sağanak nedeniyle yarın (25 Aralık 2019 Çarşamba) ara verildi.
DETAYLAR GELİYOR...
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