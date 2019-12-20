Diyarbakır HDP il binasındaki ikinci kapı evlat nöbeti tutan acılı aileleri çileden çıkardı!

Diyarbakır’da çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbetleri devam ederken, HDP’lilerin il binasına geçmek için ikinci bir kapı açmaları büyük tepkiyle karşılandı. Çocuğundan haber alamayan aileler, "Onlar zannediyor ki buradan kaçabilecekler. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Aileler partinin il binası önünde bekleyişini sürdürürken, partililerin rahat giriş çıkış yapmak için binanın arkasına ikinci bir kapı yaptırılması tepkiye neden oldu.

"NEREYE KADAR KAÇACAKLAR?"

Anne Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ için nöbetini sürdürdüğünü belirterek, mücadelesinin 5 yıldır devam ettiğini vurguladı.

Acılarının büyük olduğunu dile getiren Üçdağ, şöyle dedi:

"Buradan kalkmayacağım. Arkadan bir kapı açmışlar. Nereye kadar kaçacaklar? Onlar zannediyor ki buradan kaçabilecekler. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? Vicdanınız sızlamıyor mu? Siz çocuklarınıza 'Yavrum' derken vicdanınız sızlamıyor mu? Oğlumun Kur'an tutan eline silah verirken vicdanınız sızlamıyor mu?"

Evlat hasretiyle psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Üçdağ, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Utanmadan kapının üstüne 'Halkların Partisi' yazmışlar. Neden çocuklarımızı getirmiyorlar, anneleri ağlatıyorlar. Artık bu zulüm bitsin." dedi.

"NEREYE GİDERLERSE PEŞLERİNDEYİZ"

Baba Süleyman Aydın da oğlu Özkan Aydın için eylemini sürdürdüğünü aktardı.

"HDP il binasının ön kapısı deşifre olduğu için artık oradan evlatlarımızı kaçıramıyorlar. HDP'liler arka kapıyı kullanıyor. Dün gece il binasının arkasında yer alan kapının üstüne tabela astılar" ifadelerini kullanan Özkan, şunları kaydetti:

"Artık bütün Türkiye bunların iç yüzünü görsün. Resmen evlatlarımızı kaçırıyorlar. HDP milletvekillerine sesleniyorum, siz gerçekten Kürtleri temsil ediyorsanız, 109 gündür kapınızda oturuyoruz, neden yanımıza gelmiyorsunuz? Siz de bizim gibi gelin PKK'dan çocuklarımızı isteyin. Buna cesaretiniz yok. Nereye kadar bu çocukların üzerinden siyaset yapacaksınız? 109 gündür kapılarında oturuyoruz, bunlardan açıklama beklerken onlar teşkilatı terk etmek zorunda kaldı. Buradan milletvekilleri geçiyor, bize laf söylüyor, bizi tehdit ediyorlar. PKK'lılar bizi tehdit ediyor, bize diyorlar ki 'Bu eylemi sonlandırın.' Biz sadece evlatlarımız için buradayız. Getirin bize çocuklarımızı, burayı terk edelim. Siz çocuklarımızı getirmediğiniz sürece 109 yıl da olsa buradan gitmiyoruz. Artık delik delik kaçmayın. Biz ayrılmayacağız. HDP bir değil bin tane de kapı yapsa, nereye giderlerse peşlerindeyiz."