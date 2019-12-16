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Diyarbakır annelerinden HDP'li vekillere tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
DİYARBAKIR ANNELERİNDEN HDP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ

'da 'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden vekillere terlik fırlatırken, ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi.

Evlat nöbetindeki anneler HDP'li vekillere tepki gösterdiler |Video EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER HDP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ GÖSTERDİLER |VİDEO

ACILI ANNELER HDP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ GÖSTERDİ

HDP'li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ'ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi.



Acılı annelerden vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.
Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.



Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.

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