'Diyarbakır anneleri'nden CHP'ye sert tepki: Bizleri görmezden gelenler bu vahşetin ortağıdır

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde nöbet tutan ailelere destek eylemleri yapılırken CHP ve HDP'nin sessizliği tepki çekti. Özellikle CHP'den hiç ziyaret gerçekleşmediğini söyleyen aileler, "Faillerin kimlerse, onlar tepkisiz. Acımıza ortak olmak bir yana, bizleri görmezden gelenler bu vahşetin de ortaklığını yapıyor" dedi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyarbakır HDP il binasında başlattığı "evlat nöbeti" 27'inci gününü geride bıraktı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle birlikte, nöbet tutan aile sayısı 49'a ulaşırken, aileler en çok da muhalefet partilerinin sessizliğine isyan ediyor. Nöbet sürerken, HDP'den tek bir açıklama yapılmadığını, CHP'den ise tek bir ziyaretin gerçekleşmediğini söyleyen aileler, "Faillerin kimlerse, onlar tepkisiz. Acımıza ortak olmak bir yana, bizleri görmezden gelenler bu vahşetin de ortaklığını yapıyor" diyerek tepki gösterdiler.

Siverek'ten gelen Sıdıka Tatlı, oğlu Aziz Tatlı'nın 5 yıl önce Mimarlık Fakültesi'nde okurken kandırılarak kaçırıldığını söylüyor.

BU ATEŞ EN BÜYÜK DARBEDİR



Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annlere Tarihçi Yazar Prof. Dr. Şimşirgil'den destek geldi.

HDP önünde eylem yapan aileleri tek tek ziyaret ederek dinleyen Şimşirgil, "Analar burda bir ateş yaktı. Yani bu ateş aslında bizi Kürt, Türk, şucu bucu diye birbirimize düşürenlere en büyük darbe olacaktır. Bu ateş Avrupa'ya en büyük darbe olacaktır" diye konuştu.

ŞEHİT AİLESİNDEN DESTEK



İstanbul'da 3 yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 39 polisten Yasin İke'nin ailesi, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemini destekliyor. Şehit annesi Keziban İke, rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a gidemediğini belirterek, "Rahatsız olmasam giderdim, o annelerle orada otururdum. Ben de orada, onlar gibi haykırırdım" dedi. Baba Üzeyir İke ise "Annelerle beraberim. Teröriste yataklık yapan, yardım eden, silah verenleri de kahreylesin" dedi.

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