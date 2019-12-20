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TIR devrildi, D-100 ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2019
SÜRÜCÜLER DİKKAT! TIR DEVRİLDİ, YOL KAPANDI

'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, Karayolu'nun yönü, trafiğe kapandı.

, Karayolu Körfez ilçesi geçişi Hereke mevkiinde meydana geldi. yönüne giden uyruklu Hüsyin Elrezuk yönetimindeki 41 YY 329 plakalı TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü tamamen trafiğe kapanırken, ekipler trafiği Körfez gişelerinden yoluna yönlendirdi. yönünde ise 1 şerit trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin TIR'ı yoldan kaldırmak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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