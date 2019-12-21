Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli rüzgar uyarısı geldi | 21 Aralık 2019 hava durumu
21 Aralık 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Aralık 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sürücüler dikkat! TIR devrildi, yol kapandı
- Müge Anlı korkunç cinayetin detaylarını anlattı
- Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
- Müge Anlı 20 Aralık tek parça full izle
- İstanbul'da şok operasyon! Şantaj tuzağı...
- Kimyasal panik! Ekipler alarma geçti
- Görüntüler olay olmuştu! O öğretmen hakkında flaş karar
- Mehmet Elbay'ın katilleri itiraf etti
- Diyarbakır HDP il binasına ikinci kapı acılı aileleri çileden çıkardı!
- Korkunç olay! Anneden kan donduran itiraf!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rusya, YPG-PKK işgalindeki Tel Temr'e yerleşti!
- Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Bozkır'dan Türkiye hakkında kara propaganda
- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: Birileri bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat...
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!