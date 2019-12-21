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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli rüzgar uyarısı geldi | 21 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, , kıyıları, , 'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 21 Aralık 2019 Cumartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, , kıyıları, , 'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte 'nun kuzeydoğusu, 'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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