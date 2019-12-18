Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında bir ceset bulundu

Uuludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 17'nci gününde bir ceset bulundu.

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı.

DİDİK DİDİK ARAYAN EKİPLER, 9'UNCU GÜNDE...

Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.

BİR CESET BULUNDU

Arama çalışmalarında 17'nci günde daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bir ceset bulundu. Cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.