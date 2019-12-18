Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında bir ceset bulundu
Uuludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarının 17'nci gününde bir ceset bulundu.
İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti.
ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı.
DİDİK DİDİK ARAYAN EKİPLER, 9'UNCU GÜNDE...
Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.
BİR CESET BULUNDU
Arama çalışmalarında 17'nci günde daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bir ceset bulundu. Cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Banka soymaya çalışmıştı! Flaş gelişme
- Abdest alırken öldürmüştü! Cezası belli oldu.
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
- Gelen telefonla milyoner oldu
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma personel alımı yapacak...
- Hayvansever temizlikçi A Haber'e konuştu!
- Uçağı birbirine kattı! 'FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım...'
- Bir anda ortaya çıktı! Çuval dolusu para dağıttı...
- 82. il olabilir! Hangi ilçelerimiz il olabilir?
- Kırağı Tunceli'de kartpostallık görüntüler oluşturdu
- Yunanistan'da 3 bin 500 yıllık mezar bulundu
- Rusya'dan Su-57 savaş uçakları hakkında açıklama
- Rusya Genelkurmay Başkanı'ndan dünyayı ilgilendiren önemli açıklamalar
- Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı! Hizmete girmesi için geri sayım başladı!
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "camide tabure ve sandalye" açıklaması
- İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" çıkışına AK Parti'den tokat gibi yanıt
- Ankara'da Nebahat Kartanak isimli kadın belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
- Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında bir ceset bulundu
- Camide abdest alırken kayınbiraderini öldüren zanlıya müebbet hapis!
- Son söz Başkan Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzaladı! Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik...