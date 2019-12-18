Antalya'da banka soymaya çalışan şahıs adliyeye sevk edildi
Antalya'da dün sabah saatlerinde bir bankaya girerek soygun girişiminde bulunan Özbekistan uyruklu J.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da girdiği banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin almasıyla ilgili gözaltında bulunan zanlı, adliyeye getirildi. Özbekistan uyruklu J.O'nun, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
300 BİN LİRA DOLANDIRILDIM
"Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlının, emniyetteki ifadesinde olayın detaylarını anlattığı öğrenildi. Ülkesinde doktor olarak görev yaparken 1,5 yıl önce daha iyi bir yaşam hayaliyle Türkiye'ye gelerek Antalya'ya yerleştiğini belirten J.O, ifadesinde şunları kaydetti:
"Eşim ve iki çocuğumla mutlu bir hayat sürerken ticaret yapmak için dükkan almaya karar verdik. Emlakçı bana bir dükkan gösterdi. Anlaştık. Tapuda bana verilen dükkan arka sokaklarda küçük bir yer çıktı. 300 bin lira dolandırıldım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dava açıldı ancak mahkeme, 'Tapu kayıtlarını internetten karşılaştırabilirdi. Burada bir dolandırma olayı yok' dedi. Sanık beraat etti. Eşimle aram bozuldu. Sesimi yetkililere duyurmak istedim. O dönem dükkan almak için sürekli işlem yaptığım ve emlakçıyla da daha önce gittiğim banka şubesinde bu eylemi yapmaya karar verdim. Kimseye zarar vermek istemedim."
YAZILI NOT VERDİ
Öte yandan J.O'nun, rehin aldığı güvenlik görevlisine beline sardığı kablo, pil, bantlarla yaptığı sahte bomba düzeneğini göstererek, "Sana zarar vermeyeceğim. Dolandırıldım. Sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum" yazılı not verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine güvenlik görevlisinin "Müşteri ve personeli dışarıya çıkartalım. Ben sana yardımcı olacağım." dediği belirtildi. Zanlının, çıkan personelin biriyle polise ulaştırılması için üzerinde kimseye zarar vermeyeceğini belirten bir not gönderdiği ifade edildi. Olaya ilişkin güvenlik görevlisi ve banka yetkililerinin zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İKNA EDİLMİŞTİ
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, bankanın güvenlik görevlisini rehin alan J.O, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.
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