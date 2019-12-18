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Ankara'da Nebahat Kartanak isimli kadın belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
GELEN TELEFONLA MİLYONER OLDU

İki çocuğuyla yıllardır içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki , 25 yıl önce vefat eden babasından kalan 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğundan, belediye yetkililerinden gelen telefonla haberdar oldu. Kartanak açıklamasında "Yaklaşık 3 yıldır işsizim, zor durumdaydım. 'Kul sıkışmayınca yetişmezmiş' derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar" dedi.

Başkentte iki çocuğuyla yıllardır içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki , 25 yıl önce vefat eden babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğunu belediyeden gelen telefonla öğrendi.

İlçede vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yapan Pursaklar Belediyesi ekipleri, bu kapsamda, 1994'te vefat eden 76 yaşındaki 'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunu tespit etti.

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