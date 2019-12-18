Ankara'da Nebahat Kartanak isimli kadın belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi

İki çocuğuyla yıllardır ekonomik zorluk içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Nebahat Kartanak, 25 yıl önce vefat eden babasından kalan 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğundan, belediye yetkililerinden gelen telefonla haberdar oldu. Kartanak açıklamasında "Yaklaşık 3 yıldır işsizim, zor durumdaydım. 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş' derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar" dedi.

Başkentte iki çocuğuyla yıllardır ekonomik zorluk içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Nebahat Kartanak, 25 yıl önce vefat eden babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğunu belediyeden gelen telefonla öğrendi.

İlçede vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yapan Pursaklar Belediyesi ekipleri, bu kapsamda, 1994'te vefat eden 76 yaşındaki Ahmet Kartanak'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunu tespit etti.