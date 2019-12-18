18 Aralık 2019, Çarşamba
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Ceren’in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
CEREN’İ VAHŞİCE KATLETMİŞTİ! KALDIĞI İNŞAATTA BAKIN NE ÇIKTI

'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ’i (20), evinin bulunduğu binanının girişinde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı ’un, kaldığı inşaatta etkisi olan uçucu madde bulunduğu ortaya çıktı. Ordu 1. ’nde açılan davanın dosyasına giren tutanaklarda, Arduç’un öncesi uçucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

'yi sarsan olay, 3 Aralık akşamı saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi , ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin bulunduğu binanın girişinde, cezaevi firarisi (35) tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 4 Aralık günü yakalanan Arduç tutuklanarak, Van Yüksek Güvenliklli Cezaevi'ne konuldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla hazırlanan ve 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezası istenen iddianame, geçen cuma günü Ordu 'nce kabul edildi.

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UÇUCU MADDE KULLANMIŞ

İlk duruşması cinayetten 20 gün sonra yani 23 Aralık pazartesi günü saat 10.00'da görülecek olan davayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Dava dosyasına, katil zanlısının yakalanmasından hemen sonra yapılan tüm işlemlere ait tutanaklar konuldu. Tutanaklara göre, katil zanlısı gözaltına alındıktan sonra polis refakatinde cinayetten önceki geceyi geçirdiği Akyazı Mahallesi 791 Sokak'ta bulunan inşaata götürüldü. Arduç'un burada bulunan kıyafetleri ile havlusuna ve poşet içinde ele geçirilen etkisi olan uçucu maddeye delil olarak el konuldu. Dava dosyasında, katil zanlısının Ceren'i öldürmeden önce uçucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

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BIÇAĞINI ÇALDIĞI İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yine tutanaklarda, Arduç'un cinayette kullandığı bıçağı çaldığı iş yerinin sahibi L.A. ile görüşme yapıldığı da bildirildi. Tutanakta bıçağı çalınan iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı ifade edildi. Arduç, ifadesinde işlemek için önce silah bulmaya çalıştığını, bu amacına ulaşamayınca da adını bilmediği bir işyerinin önünden geçerken tezgah üzerinde bulunan bıçağı çaldığını anlatmıştı.

CEREN'İN ÜZERİNDEN 5 LİRA ÇIKTI

Olay yeri tutanaklarında ise zanlının gasp etmeyi amaçladığını öne sürdüğü Ceren'in üzerinden cep telefonu ve kulaklık ile 5 TL çıktığı bilgisine yer verildi.

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POLİSLERE SALDIRI DAVASI 10 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Katil zanlısı Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmesi ve kendisini yakalamak isteyen 2 polis memurunu da yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Arduç hakkında polis memurlarına yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması ise 10 Şubat 2020 tarihinde görülecek. Savcılık, 2 iddianamede de katil zanlısı hakkında verilecek cezalarda, 'nun 62'nci maddesi uyarınca indirim uygulanmamasını istemişti.

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