18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
GAZİANTEP'TE TEFECİLERE OPERASYON! ONLARCA GÖZALTI VAR

'in İslahiye ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde tefecilik yaptığı gerekçesiyle 35 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, dijital materyal, hesap döküm kağıtları, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 35 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN