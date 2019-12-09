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09.12.2019

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Cinayetten önce…

Ordu’da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak katleden cani Özgür Arduç'un, cinayet öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için av bayiine giren Arduç’un ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından incelediği ve fiyatları hakkında bilgi aldığı görüldü. Katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor. İşte katil Özgür Arduç'un o görüntüleri...

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