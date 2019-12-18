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Müge Anlı canlı yayınında filmleri aratmayan dolandırıcılık hikatesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
MÜGE ANLI'DA FİLMLERİ ARATMAYAN DOLANDIRICILIK HİKATESİ

ATV ekranlarının sevilen ismi 'nın programına katılan Derya Çiftçi, Haşim adında bir kişi tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Müge Anlı'ya 95-100 bin TL dolandırıldığını belirten Derya Çiftçi, başından geçenleri gözüyaşlı bir şekilde anlattı. Derya Çiftçi'den sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar ise tam filmlere konu olacak cinsten.

ATV ekranlarının sevilen ismi 'nın programına katılan Derya Çiftçi, Haşim adında bir kişi tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Müge Anlı'ya 95-100 bin TL dolandırıldığını belirten Derya Çiftçi, başından geçenleri gözüyaşlı bir şekilde anlattı. Derya Çiftçi'den sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar ise tam filmlere konu olacak cinsten.

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