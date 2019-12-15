Bu çocuklar 10 kuruş için öldü!

Şırıngalı çikolata üreticileri basit bir tedbiri dahi almadı. İki küçük çocuğun ölümüne yol açtı. Plastik uzmanları, alınacak tedbiri açıkladı: Şırıngaya daha uygun bir kapak 10 kuruşluk tasarımla yapılabilirdi.

İki yavrunun şırıngalı çikolatadan ölmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Üreticilerin, para hırsıyla hareket ettiği anlaşıldı.

Plastik uzmanları, alınacak tedbiri açıkladı: Şırıngaya daha uygun bir kapak 10 kuruşluk tasarımla yapılabilirdi.



10 KURUŞLUK İHMAL!

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun 'şırınga çikolata' kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde denetimler sıkılaştırıldı. Zabıta ekipleri, kantin, market ve bakkallara girip, incelemeler yaptı. İstanbul'da yaşayan lastik kalıp ustası Haşim Orhan, 10 kuruşa mal olabilecek bir kapakla daha güvenli bir tasarımın yapılabileceğini açıkladı. Kapağı tutan başka bir plastik parçayı yapmanın maliyetinin çok yüksek olmadığını söyleyen Orhan "Büyük bir kapak olabilirdi. Çocuk ağzına aldığı zaman hisseder. Bunu yapmak hiç zor bir şey değil" dedi.



Orhan, "Küçük bir adımla hayatlar kurtulur" yorumunu yaptı.







Mert Yağız







Umut Bilgi







81 ilde denetim yapıldı.