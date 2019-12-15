Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 15 Aralık Pazar hava durumu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Antalya'da sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 15 Aralık Pazar hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Alınan son bilgilere göre illerimizde ise sıcaklıklar şöyle olacak...
İSTANBUL İÇİN UYARI: ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞIŞ
ANKARA: 11, Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu.
İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR: 19, Parçalı bulutlu.
KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA: 11, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
SİVAS: 8, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.
BOLU: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.
VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı.
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