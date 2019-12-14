14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
ÇÖPE ATILAN 70 BİN DOLARININ İZİNİ TAKİP EDİP BULDU

'da, iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Belediye ekiplerince toplanan çöplerin izini süren Güçlü, işçiler ile birlikte yaptığı aramada parayı bularak teslim aldı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi. İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de ekiplerince toplandığını gördü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, 42 KB 916 çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi. Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü'ye teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN