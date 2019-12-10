Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADIĞI BİLGİSİ GELDİ"
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.
Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."
Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.
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