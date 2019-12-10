11 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM

'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde oldu.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Balıkesir'de 4,6'lık deprem meydana geldi BALIKESİR'DE 4,6'LIK DEPREM MEYDANA GELDİ

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK OLMADIĞI BİLGİSİ GELDİ"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Balıkesir’de art arda iki deprem BALIKESİR’DE ART ARDA İKİ DEPREM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN