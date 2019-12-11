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11.12.2019
Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde akşam 23.14 sularında 4,6 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir'in yanısıra, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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