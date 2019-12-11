Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi | 11 Aralık 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.