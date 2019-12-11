11 Aralık 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi | 11 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta , ’nun güney ve batısı ile , , , , , , Bolu ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? ? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Aralık 2019 Çarşamba tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta , 'nun güney ve batısı ile , , , , , , Bolu ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , ve çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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