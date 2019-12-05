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Sakarya'da Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
BİR SİYANÜR FACİASI DAHA!

’nın Erenler ilçesinde Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki , içerek etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki 'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti.

SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİ

Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından içerek ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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