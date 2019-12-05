Sakarya'da Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti.
SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİ
Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adliyenin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
- Güvenlik müdürü, iki kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf
- Doğu'da 6 ilde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
- Meteoroloji'den o bölgemiz için uyarı
- Sivas'taki ilan merak konusu oldu! Gören durup okuyor
- Cezayı duyunca bayıldı
- Ele geçirildi! Tam 5 milyon dolar
- Acı tesadüf! Buna yürek dayanmaz
- "Kimse İstanbul'u susuz bırakmaz"
Daha Fazla Gör
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu
- Fransa'da hayat durdu! Fransa tarihinin en büyük grevi
- Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...
- Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'da temizlik işçisi baba, oğlunun öldüğü kazanın temizlik çalışmasını yaptı
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı
- Kamu bankalarından sonra ve özel bankalar da faizi düşürdü! Konut almak için doğru zaman mı?
- Türkiye-Libya anlaşması İsrail'i rahatsız etti