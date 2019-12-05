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Çağlayan Adliyesi'nin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
ADLİYENİN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDA TUTUKLANDI

’nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına, ‘Herkes akıllı olacak, ’ni çek’ diye bağıran şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Magandanın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Çağlayan'daki 'n��n yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden ve yanındaki kadına 'Herkes akıllı olacak, 'ni çek' diye bağıran şüpheli Emrullah Kılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NİN ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDA TUTUKLANDI

Savcılığın sevk yazısında, silahın kuru sıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin, 'Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi'ni çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek, çek adliyeyi' şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaydı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrullah Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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