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05.12.2019

Son dakika: Sakarya’da siyanür faciası! Kimya bölümü öğrencisi intihar etti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti.

SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİ

Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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