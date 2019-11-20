Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş "Siyanür" açıklaması
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz."detaylar geliyor
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