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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş "Siyanür" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ SİYANÜR AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz."

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