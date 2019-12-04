İzmir'de minibüs ücretlerine zam
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası (İMOD), İzmir'de şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Yüzde 17 oranında zam yapılarak indi bindi fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası (İMOD), şehir içi minibüslerde ulaşım fiyatına 50 kuruşluk zam yaptı.
50 KURUŞ ZAM YAPILDI
Tüm hatlarda ulaşım ücretlerine 50 kuruşluk zam yapılmasıyla 3 TL olan fiyatların 3 lira 50 kuruşa, uzun mesafe fiyatının ise 4 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa yükseldiği belirtildi.
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz güzergahlardaki fiyatların kademe kademe değiştiğini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:
"İzmir'de 60 hat üzerinden bin 117 minibüsle günde 400 bin kişiyi taşıyoruz. Fiyatlar güzergaha göre değişiyor. 4.25 olan güzergah 4.75 oldu. Buca'dan Bornova'ya yada Bornova'dan Egekent'e gibi birkaç güzergahta bu fiyat uygulanacak."
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