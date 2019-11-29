29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
ESKİŞEHİR'DE ŞEBEKE SUYUNA YÜZDE 60 ZAM

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Kasım ayı ikinci oturumda şebeke suyuna yüzde 60 zam kararı alındı. adına konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Her halde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır" tepkisini gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 'in mazeretli olmasından dolayı Başkanvekili Aydın Ünlüce başkanlığında toplanan mecliste, Eskişehir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020 ve izleyen iki yılın bütçesi görüşüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu Kasım ayı ikinci oturumda gündeme gelen şebeke suyuna yüzde 60'lık zam tartışmalara neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi () ile grubu arasında tartışmalar yaşandı. AK Parti adına konuşan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, bütçenin geneline bakıldığında günü kurtarma çabasının görüldüğünü söyledi.

"TÜM ZAMANLARIN REKORU OLACAK"

ESKİ Genel Müdürlüğü gibi kar eden bir kurumun bu gün bütçe açığı verdiğinin anlaşıldığını ifade eden Çam, "Bu durum da bütçenin geleceğe yönelik yatırım yerine şekli bir bütçe olmaktan ileri gidemeyeceğini göstermektedir. Kurum bu haliyle bütün ümidini kullanma suyuna yapılacak zamma bağlamış durumda. Bu gün metreküpü 2,75 TL olan suyun fiyatı 4,85 TL'ye yükseltilmek istenmektedir. Her halde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır. Tabi tüketici suyu 4,85 TL'ye değil, buna yüzde 8 KDV ve 0,39 TL ÇTV eklenince yeni fiyat 5,63 TL olacaktır. Şu anda yeniden değerleme oranı 16,97 TL iken kullanma suyuna yüzde 100'lere yaklaşan oranda zam yapılmaktadır. Bu durum insaf ölçüsüne uymamaktadır" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN