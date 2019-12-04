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Irak el-Bağdadi’nin yardımcısını yakaladıklarını duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
IRAK AÇIKLADI! BAĞDADİ’NİN YARDIMCISI YAKALADI

güvenlik güçleri, geçen ay 'nin düzenlediği operasyon ile öldürülen lideri el-Bağdadi’nin yardımcısını ’te yakaladıklarını duyurdu.

güvenlik güçleri iletişim organı Güvenlik Medya Hücresi (SMC) tarafından yayınlanan açıklamada olarak bilinen teröristi 'ün Havice kentinde gözaltına aldıklarını açıkladı.

KİMLİKLE YAKALANDILAR

Irak güvenlik güçleri, üstünde Shaalan Obeid yazan sahte kimlikle ele geçirdikleri Abu Khaldoun'un kendisinin el-Bağdadi'nin yardımcısı olduğunu iddia ettiğini belirttiler. el-Bağdadi Ekim ayında ordusu tarafından 'de öldürülmüştü.

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