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Doktorlar, ölü kalbi 8 saat sonra çalıştırıp başka hastaya nakil etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
DOKTORLAR, ÖLÜ KALBİ ÇALIŞTIRIP BAŞKA HASTAYA NAKİL ETTİ

Duke Üniversitesi’nden doktorlar ölü bir kişiden aldıkları kalbi çalıştırarak bir başka hastaneye nakletti. İşlemi “Ölümden sonra bağış” () adı verilen program kapsamında yapıldı.

Doktorlar bu işlemi "Ölümden sonra bağış" () adı verilen program kapsamında gerçekleştirdi. Öldükten sonra organlarını bağışlamayı kabul eden kişinin cansız bedenindeki kalp 8 saat sonra özel bir teknik ile yeniden çalıştıran doktorlar, bu kalbi hastaya nakletti. Kalbin ve nakil yapılan kişinin isimleri açıklanmadı. Departmanı Yöneticisi Dr. Jacob Niall Schroder, çalıştırılan kalbin videosunu Twitter hesabından paylaştı.

NAKİL SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Klasik yöntem ile, nakil ameliyatlarında kalpler, genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş ancak kalbin hâlâ attığı kişilerden alınıyor. Doktorlar, yeni yöntemin nakil bekleyen birçok kalp hastası için umut ışığı olması ve kalp nakli sayısını artırmasını bekliyor.

İLK KEZ BİR TÜRK'E YAPILDI

İşlem, ABD'de bir ilk özelliğini taşısa da 'de 2009'dan beri uygulanıyor. İngiltere'de DCD bağışçıları, ölen organ bağışçılarının yüzde 39'unu oluşturuyor. 2015'de İngiltere'de ilk kez bütün yaşam fonksiyonları durmuş bir donörden gelen kalple, Hüseyin Ulucan isimli 60 yaşındaki Türk hastaya nakil yapılmıştı.

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