İstanbul'daki su zammı AK Parti'nin oylarıyla reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarındaki yüzde 80'i bulacak olan artış talebi İBB meclisinde AK Parti'nin red oyu vermesiyle engellendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su fiyatlarındaki yüzde 80'i bulacak olan artış talebi İBB meclisinde AK Parti'nin red oyu vermesiyle engellendi.
YÜZDE 80'E VARAN ZAM TALEP EDİLMİŞTİ
İSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejiminin aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıktı.
İBB Meclisi'ne yarın gelecek İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, konut tüketim tarifelerinde değişiklik yapılarak yüzde 80'lere varan zam yapıldığı anlaşıldı.
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