Başkan Erdoğan'dan, İmamoğlu'na tepki: Ülkeye hizmet bünyelerine ağır geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için önemli bir yere sahip olan atık su tesisi projesini iptal edip bunun içinde temel atmama töreni düzenleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı İstanbul’u gelecekte yine kokuya teslim etmektir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''11 milyon fidan toprakla buluşuyor'' etkinliği kapsamında fidan dikim törenine katıldı ve gündeme dair çok mnemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan törende "Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" projesini iptal eden ve bunun için temel atmama töreni düzenleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
"ÜLKEYE HİZMET BÜNYELERİNE AĞIR GELDİ"
Başkan Erdoğan, "Birileri bir önceli dönem hazırlıkları tamamlanana ileri biyolojik arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı İstanbul'u gelecekte yine kokuya teslim etmektir." dedi.
"MİLLETİMİZ BUNLARI NOT EDİYOR"
Erdoğan, "İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. Hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bunları not ediyor." ifadelerini kullandı.
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