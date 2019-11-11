11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan, İmamoğlu'na tepki: Ülkeye hizmet bünyelerine ağır geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ!

Başkan , için önemli bir yere sahip olan atık su tesisi projesini iptal edip bunun içinde temel atmama töreni düzenleyen 'li 'na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı İstanbul’u gelecekte yine kokuya teslim etmektir." dedi.

Başkan , ''11 milyon fidan toprakla buluşuyor'' etkinliği kapsamında fidan dikim törenine katıldı ve gündeme dair çok mnemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan törende "Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" projesini iptal eden ve bunun için temel atmama töreni düzenleyen 'li 'na tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'dan, İmamoğlu'na tepki: Ülkeye hizmet bünyelerine ağır geldi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA TEPKİ: ÜLKEYE HİZMET BÜNYELERİNE AĞIR GELDİ

"ÜLKEYE HİZMET BÜNYELERİNE AĞIR GELDİ"

Başkan Erdoğan, "Birileri bir önceli dönem hazırlıkları tamamlanana ileri biyolojik arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı 'u gelecekte yine kokuya teslim etmektir." dedi.

"MİLLETİMİZ BUNLARI NOT EDİYOR"

Erdoğan, "İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. Hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bunları not ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun biyolojik yalanları EKREM İMAMOĞLU'NUN "BİYOLOJİK" YALANLARI
Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Avrupa'nın en büyük arıtma tesisi olacaktı EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ARITMA TESİSİ OLACAKTI
Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti EKREM İMAMOĞLU FRANSA'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Kemerburgaz yalanı elinde patlayan CHP'li İmamoğlu alay konusu oldu: Sülün Ekrem "KEMERBURGAZ" YALANI ELİNDE PATLAYAN CHP'Lİ İMAMOĞLU ALAY KONUSU OLDU: SÜLÜN EKREM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN