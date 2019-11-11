SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 3. Dönem SGS Staja Giriş Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Bu soruların yanıtları yoğun şekilde araştırılıyor. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adaylarının girdiği SGS (Staja Giriş Sınavı) 12 Ekim'de gerçekleşmişti. Adaylar aradan geçen 1 aylık sürede sınav sonuçlarının açıklanmasını bekledi. Ancak sonuçlar şu ana kadar açıklanmadı. Peki, SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? 3. Dönem SGS Staja Giriş Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının katıldığı Staja Giriş Sınavı 12 Ekim'de gerçekleşti. Sınava binlerce kişi katıldı. Aradan bir ay geçerken, sonuçlar henüz açıklanmadı. Aradan geçen her gün adayların heyecanı daha da arttı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, SGS Staja Giriş Sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 3. Dönem SGS Staja Giriş Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

SGS 3.DÖNEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının katıldığı Staja Giriş Sınavı'nın sonuçlarının bugün açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adaylar sonuçların kaçta duyurulacağını merak ediyor. Sonuçların öğleden sonra duyurulması bekleniyor. Henüz resmi saat bilgisi ise verilmedi. Sonuçlanır açıklanır açıklanmaz haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz.