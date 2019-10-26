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"Kemerburgaz" yalanı elinde patlayan CHP'li İmamoğlu alay konusu oldu: Sülün Ekrem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
'SÜLÜN EKREM' SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

döneminde yapılan projesinin kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse eden 'li sosyal medyada dalga konusu oldu. İmamoğlu'nun bu 'uyanıklığı' Twitter'da tarihin en büyük dolandırıcı 'la nitelendirildi.

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden 'li Başkanı , son yalanıyla yine sosyal medyada alay konusu oldu.

döneminde yapımına başlanan ve ilk etabının açılışı 2018 yılının Eylül ayında yapılan 26 Ekim Cumartesi günü saat 11:00'de hizmete açılacak.

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AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PROJE

İBB, projeyi kendi dönemlerinde yapılmış gibi lanse etti ancak İBB'nin hesabında bile Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı ile ilgili çalışmalara ait eski tweetleri bulmak mümkün. Hal böyleyken İBB bir de yayınladığı ilanda kullandığı "imara değil halka açıyoruz" ifadesi ile "sanki bu alan daha önce imara açılacakmış da, iptal edilip yeşil alan yapıldı" algısı yapmaya çalıştı.

"ALGI YAPIYORLAR"
İBB'nin açılışa ilişkin yayınladığı 'İmara değil halka açıyoruz' ilanına Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu şöyle tepki gösterdi;

"AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında "İmara değil,Halka açıyoruz" ifadesinin kullanılması BASİT bir algıdır Hatırlatmak isterim ki Son İBB meclisimizde 295 bin m2 yeşil alana CHP Grubu HAYIR vermişti."

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SOSYAL MEDYADA #SÜLÜNEKREM GÜNDEM OLDU

Şovdan İstanbul için çalışmaya fırsat bulamayan Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin, AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesinin kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse etmesi sosyal medyadan #SülünEkrem etiketiyle gündem oldu.

Tarihin en büyük dolandırıcı olarak nitelendirilen "" lakaplı Osman Ziya Sülün'ü hatırlatan Twitter kullanıcıları, İmamoğlu için #SülünEkrem etiketi açtı.

İşte sosyal medyadaki o paylaşımlardan bazıları...

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