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11.11.2019
Başkan Erdoğan'dan, İmamoğlu'na tepki: Ülkeye hizmet bünyelerine ağır geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için önemli bir yere sahip olan atık su tesisi projesini iptal edip bunun içinde temel atmama töreni düzenleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı İstanbul’u gelecekte yine kokuya teslim etmektir." dedi.
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