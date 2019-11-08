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Aksaray'daki skandalla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
AKSARAY'DAKİ SKANDALLA İLGİLİ OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Son dakika haberi... 'da otizmli çocukları utandıran olayla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. Dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından skandal olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

'da diğer öğrencilerin velileri tarafından sınıflarının kapatılmasını istediği öne sürülen Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddisi Kurt, soruşturma kapsamında açığa alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri soruşturma kapsamında okul müdürünün açığa alındığı ve yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti.
Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı OTİZMLİ ÖĞRENCİLERİN YUHALANMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, ''Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Müfettişler soruşturmayı yürütüyor. Okula psiko destek için sosyal ekibimiz görevlendirildi. Velilerimizle görüşmelerimizde yapılıyor.'' dedi.

AKSARAY'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri eylem yaparak, otizmli çocukları yuhaladı. Skandal eylemi okul müdürü ve muhtarın bile desteklediği, ortaya çıktı.

Otizmli bir öğrencinin velisi ise görüntülerde eylem yapan ailelerle tartışmasında, 'Allah verdi bu derdi bana Allah.' diyerek isyan ettiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Utanç veren görüntüler sosyal medyada günün konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı da iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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