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Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili raporda çarpıcı detay! Tırnaklarından çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
RAPORDA ÇARPICI DETAY! TIRNAKLARINDAN ÇIKTI

'un Eynesil ilçesinde günü evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki ’ın dosyasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Rabia Naz’ın şüpheli ölümüyle ilgili Trabzon Adli Tıp’ın hazırladığı raporda, minik kızın tırnaklarından erkek DNA’sı çıktığı öğrenildi.

'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'ın (11) ölümüyle ilgili şüpheli bir detay ortaya çıktı. Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun da ilçede bulunduğu bir günde ortaya çıkan detayda Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktığı tespit edildi.

Rabia Naz Vatan, 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

HSK'dan Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturma! HSK'DAN RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA!

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtilirken, soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurulduğu açıklanmıştı.

Çarpıcı detay TBMM Araştırma Komisyonunu ilçede bulunduğu gün ortaya çıktı

TIRNAKLARINDAN ERKEK DNA'SI ÇIKTI

Yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için Eynesil'de bulunduğu sırada Trabzon Adli Tıp'ın hazırladığı raporda çarpıcı detayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

TBMM'de Rabia Naz Vatan kararı TBMM'DE RABİA NAZ VATAN KARARI

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