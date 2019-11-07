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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN 'OTİZMLİ ÇOCUKLARIN YUHALANDIĞI' İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı , Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." dedi.

Milli Eğitim Bakanı , Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.


"BÖYLE BİR OLAY KABUL EDİLEMEZ"

Selçuk, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." dedi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 'OTİZMLİ ÇOCUKLARIN YUHALANDIĞI' İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MEB'DEN "OTİZMLİ ÇOCUKLARIN YUHALANDIĞI" İDDİASINA SORUŞTURMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı" başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili açıklama yapıldı.

MEB müfettişleri tarafından olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır."

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